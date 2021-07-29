Курс валют на 29 июля: Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро

На четверг, 29 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро продолжают слабеть относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В четверг, 29 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,86 гривны, на 4 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Европейская валюта продолжает падать в цене. Курс евро остановился на уровне 31,70 гривны, что на 8 копеек меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,92 – 26,94.

Евро – 31,72 – 31,74.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,81 гривны, продажа – 27,01 гривны.

Евро: покупка – 31,56 гривны, продажа – 31,91 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара США на уровне 29,1 гривны .

. Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара к концу 2021 года останется на уровне 27,98 гривны .

. В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты сообщили, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 27,90 гривны , а в конце года его стоимость поднимется до 28,20 гривны.

, а в конце года его стоимость поднимется до гривны. В Минэкономики считают, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше об этом можно найти в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала