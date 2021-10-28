Официальный курс доллара и евро
В четверг, 28 октября, Нацбанк установил официальный курс доллара США на уровне 26,37 гривны, что на 4 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Стоимость европейской валюты тоже снизилась. Курс евро остановился на уровне 30,64 гривны , что на 3 копейки меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 26,35 – 26,37.
- Евро – 30,60 – 30,62.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 26,32 гривны, продажа – 26,50 гривны.
- Евро: покупка – 30,43 гривны, продажа – 30,74 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году составит 27,41 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 28,50 гривны, а по состоянию на конец года – 29 гривен.
- В проект бюджета на следующий год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года – 28,70 гривны за доллар.
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала