Курс валют на 27 мая: сколько стоят доллар и евро

На четверг, 27 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро продолжают расти по украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В четверг, 27 мая, Нацбанк установил официальный курс доллара США на уровне 27,54 гривны, что на 9 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

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Зато стоимость европейской валюты продолжает рости в цене. Курс остановился на отметке 33,67, что на 1 копейку больше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,54 – 27,56.

Евро – 33,69 – 33,70.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,42 гривны, продажа – 27,60 гривны.

Евро: покупка – 33,38 гривны, продажа – 33,77 гривны.

Прогноз курса гривны

Правительство Украины заложило в государственный бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.

гривны за доллар. По прогнозу МВФ, что курс американского доллара в 2021 году будет оставаться на уровне 27,98.

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики финансисты решили, что среднегодовой курс гривны будет колебаться на уровне 27,90 гривны за доллар, а в конце года поднимется до 28,20 гривны.

за доллар, а в конце года поднимется до гривны. В Минэкономики прогнозируют, что к 2024 году доллар США может вырасти в цене до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала