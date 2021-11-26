Доллар и евро продолжают дорожать: курс валют на 26 ноября

На пятницу, 26 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар и евро укрепляются относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 26 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,02 гривны, что на 9 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты стремительно пошла вверх. Курс евро остановился на уровне 30,33 гривны, что на 16 копеек больше, чем днем ​​раньше.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,05 – 27,07.

Евро – 30,34 – 30,36.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,91 гривны, продажа – 27,15 гривны.

Евро: покупка – 30,09 грн, продажа – 30,46 грн.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году достигнет отметки в 27,43 гривны.

В консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара остановится на уровне 28,50 гривны , а к концу года он вырастет до 29 гривен.

, а к концу года он вырастет до В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года – 28,70 гривны за доллар.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала