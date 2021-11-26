Доллар и евро продолжают дорожать: курс валют на 26 ноября
26 ноября 2021 , 08:47Читати новину українською
Источник:24 канал
На пятницу, 26 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар и евро укрепляются относительно украинской гривны.
Официальный курс доллара и евро
В пятницу, 26 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,02 гривны, что на 9 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
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Стоимость европейской валюты стремительно пошла вверх. Курс евро остановился на уровне 30,33 гривны, что на 16 копеек больше, чем днем раньше.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,05 – 27,07.
- Евро – 30,34 – 30,36.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 26,91 гривны, продажа – 27,15 гривны.
- Евро: покупка – 30,09 грн, продажа – 30,46 грн.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году достигнет отметки в 27,43 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара остановится на уровне 28,50 гривны, а к концу года он вырастет до 29 гривен.
- В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года – 28,70 гривны за доллар.