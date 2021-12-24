Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 24 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,27 гривны, что на 2 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты продолжает расти. Курс евро остановился на уровне 30,84 гривны, что на 3 копейки больше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,21 – 27,23.

Евро – 30,76 – 30,79.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,14 гривны, продажа – 27,33 гривны.

Евро: покупка – 30,57 гривны, продажа – 30,99 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке 27,43 гривны .

В консенсус-прогнозе от Минэкономики отметили, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны , а в конце года вырастет до 28,10 гривны.

В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны , в конце следующего года ожидают, что доллар будет стоить 28,70 гривны.