Сколько стоят доллар и евро: курс валют на 24 января
24 января 2022 , 08:49Читати новину українською
Источник:24 канал
На понедельник, 24 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро.
Официальный курс доллара и евро
В понедельник, 24 января, Национальный банк Украины оставил официальный курс доллара США на том же уровне, что и в предыдущий банковский день – 28,32 гривны.
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Аналогичная ситуация с евро. Стоимость европейской валюты тоже осталась на прежнем уровне – 32,11 гривны.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 28,21 – 28,23.
- Евро – 32,02 – 32,04.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 28,15 гривны, продажа – 28,39 гривны.
- Евро: покупка – 31,84 гривны, продажа – 32,32 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики отметили, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а в конце года вырастет до 28,10 гривны.
- В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце года ожидают, что доллар будет стоить 28,70 гривны.