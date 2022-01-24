Официальный курс доллара и евро

В понедельник, 24 января, Национальный банк Украины оставил официальный курс доллара США на том же уровне, что и в предыдущий банковский день – 28,32 гривны.

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Аналогичная ситуация с евро. Стоимость европейской валюты тоже осталась на прежнем уровне – 32,11 гривны.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 28,21 – 28,23.

Евро – 32,02 – 32,04.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 28,15 гривны, продажа – 28,39 гривны.

Евро: покупка – 31,84 гривны, продажа – 32,32 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны.

В консенсус-прогнозе от Минэкономики отметили, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а в конце года вырастет до 28,10 гривны.

В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны , в конце года ожидают, что доллар будет стоить 28,70 гривны.