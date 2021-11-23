Доллар и евро стремительно растут в цене: курс валют на 23 ноября

Во вторник, 23 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар и евро укрепились относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

Во вторник, 23 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,65 гривны, что на 9 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты тоже выросла. Курс евро остановился на уровне 30,05 гривны, что на 8 копеек больше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,75 – 26,77.

Евро – 30,10 – 30,12.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,60 гривны, продажа – 26,85 гривны.

Евро: покупка – 29,89 гривны, продажа – 30,27 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году достигнет отметки в 27,41 гривны.

В консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара остановится на уровне 28,50 гривны, а к концу года он вырастет до 29 гривен.

а к концу года он вырастет до В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года – 28,70 гривны за доллар.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала