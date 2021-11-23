Офіційний курс долара та євро
У вівторок, 23 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,65 гривні, що на 9 копійок більше, ніж у попередній банківський день.
Варте уваги Мільярдери заробили 2,2 трильйона доларів за час пандемії: як долучитися до їхнього успіху
Вартість європейської валюти теж зросла. Курс євро зупинився на рівні 30,05 гривні, що на 8 копійок більше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 26,75 – 26,77.
- Євро – 30,10 – 30,12.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,60 гривні, продаж – 26,85 гривні.
- Євро: купівля – 29,89 гривні, продаж – 30,27 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році досягне позначки у 27,41 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара зупиниться на рівні 28,50 гривні, а на кінець року він зросте до 29 гривень.
- У проєкт бюджету на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року – 28,70 гривні за долар.