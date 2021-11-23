Офіційний курс долара та євро

У вівторок, 23 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,65 гривні, що на 9 копійок більше, ніж у попередній банківський день.

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Вартість європейської валюти теж зросла. Курс євро зупинився на рівні 30,05 гривні, що на 8 копійок більше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 26,75 – 26,77.

Євро – 30,10 – 30,12.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,60 гривні, продаж – 26,85 гривні.

Євро: купівля – 29,89 гривні, продаж – 30,27 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році досягне позначки у 27,41 гривні .

. У консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара зупиниться на рівні 28,50 гривні , а на кінець року він зросте до 29 гривень.

, а на кінець року він зросте до У проєкт бюджету на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року – 28,70 гривні за долар.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу