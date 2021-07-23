Курс валют на 23 июля: Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро

На пятницу, 23 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро ослабли относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 23 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,19 гривны, что на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Европейская валюта тоже упала в цене. Курс евро остановился на уровне 32,03 гривны, что на 3 копейки меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,15 – 27,17.

Евро – 32,07 – 32,09.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,09 гривны, продажа – 27,27 гривны.

Евро: покупка – 31,86 гривны, продажа – 32,19 гривны.

Прогноз курса гривны

Правительство заложило в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара США на уровне 29,1 гривны .

. Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара к концу 2021 года не переступит отметку в 27,98 гривны .

. В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты пришли к согласию относительно того, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

, а в конце года его стоимость вырастет до гривны. В Минэкономики отметили, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше об этом можно найти в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала