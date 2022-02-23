Доллар и евро приблизились к важным психологическим отметкам: курс валют на 23 февраля
23 февраля 2022 , 08:49Читати новину українською
На среду, 23 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американской и европейской валютам. Доллар и евро резко подорожали.
Официальный курс доллара и евро
На среду, 23 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 28,99 гривны, что на 51 копейку больше, чем в предыдущий банковский день.
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Стоимость европейской валюты тоже резко выросла. Курс евро остановился на уровне 32,90 гривны, что на 61 копейку больше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 29,04 – 29,06.
- Евро – 32,94 – 32,96.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 28,72 гривны, продажа – 29,30 гривны.
- Евро: покупка – 32,50 гривны, продажа – 33,21 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Международный валютный фонд ожидает, что среднегодовой курс доллара США в 2022 году остановится на отметке 27,43 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики указали, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а в конце года вырастет до 28,10 гривны.
- В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце года прогнозируют, что доллар будет стоить 28,70 гривны.