Официальный курс доллара и евро

В понедельник, 22 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,56 гривны, что на 12 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты тоже выросла. Курс евро остановился на уровне 29,97 гривны, что на 1 копейку больше, чем в прошлую пятницу.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,55 – 26,57.

Евро – 30,03 – 30,05.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,44 гривны, продажа – 26,68 гривны.

Евро: покупка – 29,83 гривны, продажа – 30,22 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году достигнет отметки в 27,41 гривны .

В консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара остановится на уровне 28,50 гривны, а к концу года он вырастет до 29 гривен.

В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны , а в конце года – 28,70 гривны за доллар .