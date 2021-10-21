Доллар и евро резко упали в цене: курс валют на 21 октября

На среду, 21 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро ослабевают относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В четверг, 21 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,20 гривны, что на 7 копеек меньше чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты резко упала. Курс евро остановился на уровне 30,48 гривны, что на 12 копеек меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,19 – 26,21.

Евро – 30,50 – 30,52.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,16 гривны, продажа – 26,36 гривны.

Евро: покупка – 30,31 гривны, продажа – 30,65 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Согласно с Международным валютным фондом, среднегодовой курс доллара в 2022 году должен составить 27,41 гривны .

. В консенсус-прогнозе от Министерства экономики эксперты указали, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 28,50 гривны , а на конец года – 29 гривен.

, а на конец года – гривен. В проект бюджета на следующий год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года – 28,70 гривны за доллар.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала