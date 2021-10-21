Официальный курс доллара и евро

В четверг, 21 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,20 гривны, что на 7 копеек меньше чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты резко упала. Курс евро остановился на уровне 30,48 гривны, что на 12 копеек меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

  • Доллар – 26,19 – 26,21.
  • Евро – 30,50 – 30,52.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

  • Доллар: покупка – 26,16 гривны, продажа – 26,36 гривны.
  • Евро: покупка – 30,31 гривны, продажа – 30,65 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала