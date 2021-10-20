Нацбанк изменил стоимость доллара и евро: курс валют на 20 октября

20 октября 2021 , 08:30
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Источник:

24 канал

На среду, 20 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар слабеет, тогда как евро укрепляет позиции по украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В среду, 20 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,27 гривны, что на 6 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Зато стоимость европейской валюты продолжает расти. Курс евро остановился на уровне 30,60 гривны, что на 4 копейки больше чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

  • Доллар – 26,25 – 26,27.
  • Евро – 30,60 – 30,62.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

  • Доллар: покупка – 26,24 гривны, продажа – 26,41 гривны.
  • Евро: покупка – 30,38 гривны, продажа – 30,69 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала

Автор: Віта Свірневська