Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро: курс валют на 20 ноября

На пятницу, 20 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Евро ослаб относительно украинской гривны, тогда как доллар минимально вырос в цене.

Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 20 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,65 гривны, на 1 копейку больше, чем в предыдущий банковский день.

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Зато стоимость европейской валюты продолжает падать. Курс евро остановился на уровне 31,16 гривны, что на 7 копеек меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,65 – 26,67.

Евро – 31,18 – 31,20.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,60 гривны, продажа – 26,79 гривны.

Евро: покупка – 31,00 гривны, продажа – 31,35 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара США на уровне 29,1 гривны .

. Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара США к концу 2021 года будет оставаться в пределах 27,98 гривны .

. В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты пришли к согласию относительно того, что среднегодовой курс доллара будет оставаться на уровне 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

, а в конце года его стоимость вырастет до гривны. В Министерстве экономики также считают, что в 2024 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 29,20 гривны, а в конце года украинская гривна упадет до 29,40 гривны .

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала