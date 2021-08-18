Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро: курс валют на 18 августа На среду, 18 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро снова укрепились относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В середу, 18 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,67 гривны, что на 2 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

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Европейская валюта тоже начала расти в цене. Курс евро остановился на уровне 31,38 гривны, что на 2 копейки больше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,67 – 26,69.

Евро – 31,29 – 31,32.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,64 гривны, продажа – 26,83 гривны.

Евро: покупка – 31,23 гривны, продажа – 31,58 гривны.

Прогноз курса гривны

Правительство заложило в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара США на уровне 29,1 гривны .

. Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара к концу 2021 будет оставаться в пределах 27,98 гривны.

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты пришли к согласию относительно того, что среднегодовой курс доллара будет оставаться на уровне 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

, а в конце года его стоимость вырастет до гривны. В Министерстве экономики также считают, что в 2024 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 29,20 гривны, а в конце года украинская гривна упадет до 29,40 гривны .

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала