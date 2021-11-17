Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро: курс валют на 17 ноября
17 ноября 2021 , 09:06Читати новину українською
Источник:24 канал
На среду, 17 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар снова вырос относительно украинской гривны, а евро теряет позиции.
Официальный курс доллара и евро
В среду, 17 ноября, Нацбанк установил официальный курс доллара США на уровне 26,41 гривны, что на 8 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
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Стоимость европейской валюты наоборот упала. Курс евро остановился на уровне 30,02 гривны, что на 12 копеек меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 26,47 – 26,49.
- Евро – 30,02 – 30,04.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 26,35 гривны, продажа – 26,58 гривны.
- Евро: покупка – 29,84 гривны, продажа – 30,21 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году достигнет отметки в 27,41 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара остановится на уровне 28,50 гривны, а к концу года он вырастет до 29 гривен.
- В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года – 28,70 гривны за доллар.