Офіційний курс долара та євро
У середу, 17 листопада, Нацбанк встановив офіційний курс долара США на рівні 26,41 гривні, що на 8 копійок більше, ніж у попередній банківський день.
Варте уваги Мільярдери заробили 2,2 трильйона доларів за час пандемії: як долучитися до їхнього успіху
Вартість європейської валюти навпаки впала. Курс євро зупинився на рівні 30,02 гривні, що на 12 копійок менше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 26,47 – 26,49.
- Євро – 30,02 – 30,04.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,35 гривні, продаж – 26,58 гривні.
- Євро: купівля – 29,84 гривні, продаж – 30,21 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році досягне позначки у 27,41 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара зупиниться на рівні 28,50 гривні, а на кінець року він зросте до 29 гривень.
- У проєкт бюджету на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року – 28,70 гривні за долар.