Нацбанк снова изменил стоимость доллара и евро: курс валют на 17 сентября
17 сентября 2021 , 08:35Читати новину українською
Источник:24 канал
На пятницу, 17 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар продолжает укрепляться относительно украинской гривны, тогда как курс евро демонстрирует другую тенденцию.
Официальный курс доллара и евро
В пятницу, 17 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,66 гривны, что на 2 копейки больше, чем в предыдущий банковский день
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Зато стоимость европейской валюты существенно снизилась. Курс евро остановился на уровне 31,37 гривны, что на 14 копеек меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 26,68 – 26,70.
- Евро – 31,36 – 31,38.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 26,61 гривны, продажа – 26,78 гривны.
- Евро: покупка – 31,26 гривны, продажа – 31,56 гривны.
Прогноз курса гривны в 2021 году
- Кабмин заложил в бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны.
- Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара США к концу текущего года будет оставаться в пределах 27,98 гривны.
- В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики говорится, что среднегодовой курс доллара будет оставаться на уровне 27,90 гривны, а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.
- В бюджетной декларации заложили, что в 2021 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 28 гривен, а в конце года украинская гривна упадет до 28,60 гривны.
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала