Официальный курс доллара и евро

Во вторник, 16 ноября, Нацбанк установил официальный курс доллара США на уровне 26,33 гривны, что на 22 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

Достойно внимания Миллиардеры заработали 2,2 триллиона долларов за время пандемии: как приобщиться к их успеху

Стоимость европейской валюты тоже стремительно пошла вверх. Курс евро остановился на уровне 30,14 гривны, что на 24 копейки больше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,33 – 26,35.

Евро – 30,11 – 30,13.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,20 гривны, продажа – 26,41 гривны.

Евро: покупка – 29,90 гривны, продажа – 30,26 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году достигнет отметки в 27,41 гривны .

В консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара остановится на уровне 28,50 гривны , а к концу года он вырастет до 29 гривен.

В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года – 28,70 гривны за доллар .