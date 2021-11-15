Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро: курс валют на 15 ноября
15 ноября 2021 , 09:33Читати новину українською
Источник:24 канал
На понедельник, 15 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар подорожал, а евро слабеет относительно украинской гривны.
Официальный курс доллара и евро
В понедельник, 15 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,11 гривны, что на 1 копейку больше, чем в предыдущий банковский день.
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Стоимость европейской валюты снизилась. Курс евро остановился на уровне 29,90 гривны, что на 1 копейку меньше, чем в прошлую пятницу.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 26,24 – 26,26.
- Евро – 30,01 – 30,03.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 26,09 гривны, продажа – 26,32 гривны.
- Евро: покупка – 29,78 гривны, продажа – 30,16 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- По прогнозу Международного валютного фонда, среднегодовой курс доллара в 2022 году достигнет 27,41 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты пришли к согласию относительно того, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 28,50 гривны, а по состоянию на конец года – 29 гривен.
- В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года – 28,70 гривны за доллар.