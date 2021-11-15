Официальный курс доллара и евро

В понедельник, 15 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,11 гривны, что на 1 копейку больше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты снизилась. Курс евро остановился на уровне 29,90 гривны, что на 1 копейку меньше, чем в прошлую пятницу.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,24 – 26,26.

Евро – 30,01 – 30,03.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,09 гривны, продажа – 26,32 гривны.

Евро: покупка – 29,78 гривны, продажа – 30,16 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

По прогнозу Международного валютного фонда , среднегодовой курс доллара в 2022 году достигнет 27,41 гривны.

, В консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты пришли к согласию относительно того, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 28,50 гривны , а по состоянию на конец года – 29 гривен.

В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны , а в конце года – 28,70 гривны за доллар.