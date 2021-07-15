Курс валют на 15 июля: Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро

На четверг, 15 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро ослабли относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В четверг, 15 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27, 30 гривны, что на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Европейская валюта существенно упала в цене. Курс евро остановился на отметке 32,24, что на й3 копеек меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27.30 – 27.32.

Евро – 32,26 – 32,29.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,17 гривны, продажа – 27,35 гривны.

Евро: покупка – 32,01 гривны, продажа – 32,35 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны .

. По прогнозу Международного валютного фонда, курс доллара США к концу 2021 года останется на уровне 27,98 гривны .

. В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики специалисты отметили, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

, а в конце года его стоимость вырастет до гривны. В Минэкономики сообщили, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше информации об этом можно найти в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала