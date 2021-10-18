Сколько стоят доллар и евро: курс валют на 18 октября

На понедельник, 18 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Курс доллара остался без изменений, евро укрепляет позиции относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В понедельник, 18 октября, Национальный банк Украины оставил официальный курс доллара США на том же уровне, что и в предыдущий банковский день – 26,34 гривны.

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Зато курс евро остановился на уровне 30,44 гривны. Стоимость европейской валюты выросла на 2 копейки.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,37 – 26,39.

Евро – 30,49 – 30,52.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,27 гривны, продажа – 26,47 гривны.

Евро: покупка – 30,25 гривны, продажа – 30,59 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, среднегодовой курс доллара США в 2022 году должен составлять 27,41 гривны .

. В консенсус-прогнозе от Министерства экономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара в 2022 году будет колебаться на уровне 28,50 гривны , а на конец года – 29 гривен.

, а на конец года – гривен. В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года – 28,70 гривны за доллар.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала