Сколько стоят доллар и евро: курс валют на 18 октября
18 октября 2021 , 08:30Читати новину українською
Источник:24 канал
На понедельник, 18 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Курс доллара остался без изменений, евро укрепляет позиции относительно украинской гривны.
Официальный курс доллара и евро
В понедельник, 18 октября, Национальный банк Украины оставил официальный курс доллара США на том же уровне, что и в предыдущий банковский день – 26,34 гривны.
Примечательно Падение индекса S&P 500: какие возможности для инвесторов это открывает
Зато курс евро остановился на уровне 30,44 гривны. Стоимость европейской валюты выросла на 2 копейки.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 26,37 – 26,39.
- Евро – 30,49 – 30,52.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 26,27 гривны, продажа – 26,47 гривны.
- Евро: покупка – 30,25 гривны, продажа – 30,59 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Согласно прогнозу Международного валютного фонда, среднегодовой курс доллара США в 2022 году должен составлять 27,41 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Министерства экономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара в 2022 году будет колебаться на уровне 28,50 гривны, а на конец года – 29 гривен.
- В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года – 28,70 гривны за доллар.
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала