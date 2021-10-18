Офіційний курс долара та євро

У понеділок, 18 жовтня, Національний банк України залишив офіційний курс долара США на тому ж рівні, що й у попередній банківський день – 26,34 гривні.

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Натомість курс євро зупинився на рівні 30,44 гривні. Вартість європейської валюти зросла на 2 копійки.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 26,37 – 26,39.

Євро – 30,49 – 30,52.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,27 гривні, продаж – 26,47 гривні.

Євро: купівля – 30,25 гривні, продаж – 30,59 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду, середньорічний курс долара США у 2022 році мав би становити 27,41 гривні .

. У консенсус-прогнозі від Міністерства економіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара у 2022 році буде коливатися на рівні 28,50 гривні , а станом на кінець року – 29 гривень.

, а станом на кінець року – гривень. У проєкт бюджету на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року – 28,70 гривні за долар.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу