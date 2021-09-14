НБУ снова изменил стоимость доллара и евро: курс валют на 14 сентября

На вторник, 14 сентябрь, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар минимально вырос, а евро продолжают обесцениваться относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

Во вторник, 14 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,69 гривны, что на 2 копейки больше, чем в предыдущий банковский день

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Стоимость европейской валюты тоже продолжает падать. Курс евро остановился на уровне 31,44 гривны, что на 14 копеек меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,66 – 26,68.

Евро – 31,45 – 31,47.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,64 гривны, продажа – 26,83 гривны.

Евро: покупка – 31,29 гривны, продажа – 31,66 гривны.

Прогноз курса гривны в 2021 году

Правительство заложило в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны .

. Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара США к концу 2021 года будет оставаться в пределах 27,98 гривны .

. В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара будет оставаться на уровне 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

, а в конце года его стоимость вырастет до гривны. В бюджетной декларации заложили, что в 2021 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 28 гривен, а в конце года украинская гривна упадет до 28,60 гривны.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала