Курс валют на 14 июня: доллар и евро существенно подешевели после выходных

На понедельник, 14 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро продолжают падать относительно украинской гривны,

Официальный курс доллара и евро

В понедельник, 14 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,04 гривны, что на 6 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты вернулась к падению. Курс евро остановился на отметке 32,79, что на 19 копеек меньше, чем в прошлую пятницу.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27.02 – 27.04.

Евро – 32,74 – 32,76.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,93 гривны, продажа – 27,13 гривны.

Евро: покупка – 32,65 гривны, продажа – 33,03 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 .

. В МВФ считают, что курс доллара США в 2021 году будет оставаться на уровне 27,98 гривны .

. В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики экономисты пришли к согласию относительно того, что среднегодовой курс гривны будет колебаться на уровне 27,90 гривны за доллар, а в конце года цена валюты будет 28,20 гривны.

за доллар, а в конце года цена валюты будет гривны. В Минэкономики прогнозируют, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Подробнее об этом читайте в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала