Официальный курс доллара и евро
В четверг, 13 января, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,71 гривны, что на 20 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
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Стоимость европейской валюты тоже резко выросла. Курс евро остановился на уровне 31,48 гривны, что на 31 копейку больше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,73 – 27,75.
- Евро – 31,65 – 31,67.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,61 гривны, продажа – 27,86 гривны.
- Евро: покупка – 31,24 гривны, продажа – 31,65 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке 27,43 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики отметили, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а в конце года вырастет до 28,10 гривны.
- В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце года ожидают, что доллар будет стоить 28,70 гривны.
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