Доллар дорожает, евро упал ниже психологической отметки: курс валют на 12 ноября
12 ноября 2021 , 08:51Читати новину українською
Источник:24 канал
На пятницу, 12 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар подорожал, а евро слабеет относительно украинской гривны.
Официальный курс доллара и евро
В пятницу, 12 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,10 гривны, что на 5 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
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Стоимость европейской валюты существенно снизилась. Курс евро остановился на уровне 29,91 гривны, что на 20 копеек меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 26,10 – 26,12.
- Евро – 29,93 – 29,95.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 26,04 гривны, продажа – 26,24 гривны.
- Евро: покупка – 29,79 гривны, продажа – 30,17 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- По прогнозу Международного валютного фонда, среднегодовой курс доллара в 2022 году достигнет 27,41 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты пришли к согласию относительно того, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 28,50 гривны, а по состоянию на конец года – 29 гривен.
- В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года – 28,70 гривны за доллар.
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