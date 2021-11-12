Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 12 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,10 гривны, что на 5 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Интересно Финансовая безопасность: как защитить свои деньги от потенциальных угроз

Стоимость европейской валюты существенно снизилась. Курс евро остановился на уровне 29,91 гривны, что на 20 копеек меньше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,10 – 26,12.

Евро – 29,93 – 29,95.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,04 гривны, продажа – 26,24 гривны.

Евро: покупка – 29,79 гривны, продажа – 30,17 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

По прогнозу Международного валютного фонда , среднегодовой курс доллара в 2022 году достигнет 27,41 гривны .

В консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты пришли к согласию относительно того, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 28,50 гривны , а по состоянию на конец года – 29 гривен.

В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года – 28,70 гривны за доллар.

К теме Упадет ли доллар ниже 26 гривен: прогноз курса валют на неделю