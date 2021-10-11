Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро: курс валют на 11 октября

На понедельник, 11 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро укрепляются относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В понедельник, 11 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,35 гривны, что на 2 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты выросла. Курс евро остановился на уровне 30,47 гривны, что на 4 копейки больше, чем в прошлую пятницу.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,36 – 26,38.

Евро – 30,48 – 30,50.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,26 гривны, продажа – 26,45 гривны.

Евро: покупка – 30,25 гривны, продажа – 30,58 гривны.

Прогноз курса гривны в 2021 году

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны.

По прогнозу Международного валютного фонда, курс доллара США к концу текущего года будет оставаться в пределах 27,98 гривны.

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты указали среднегодовой курс доллара на уровне 27,90 гривны , однако в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

, однако в конце года его стоимость вырастет до гривны. В бюджетной декларации заложили, что в 2021 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 28 гривен, а в конце года – поднимется до 28,60 гривны.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала