Доллар и евро теряют позиции: курс валют на 10 декабря

На пятницу, 10 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар и евро ослабевают относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 10 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,10 гривны, что на 12 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты снова снизилась. Курс евро остановился на уровне 30,68 гривны, что на 9 копеек меньше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,05 – 27,07.

Евро – 30,57 – 30,59.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,02 гривны, продажа – 27,22 гривны.

Евро: покупка – 30,47 гривны, продажа – 30,83 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке 27,43 гривны.

В консенсус-прогнозе от Минэкономики отметили, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а в конце года – вырастет до 28,10 гривны.

а в конце года – вырастет до В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце следующего года ожидают, что доллар будет стоить 28,70 гривны.

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