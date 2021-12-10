Офіційний курс долара та євро

У п'ятницю, 10 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,10 гривні, що на 12 копійок менше, ніж у попередній банківський день.

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Вартість європейської валюти знову знизилася. Курс євро зупинився на рівні 30,68 гривні, що на 9 копійок менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,05 – 27,07.

Євро – 30,57 – 30,59.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,02 гривні, продаж – 27,22 гривні.

Євро: купівля – 30,47 гривні, продаж – 30,83 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні .

. У консенсус-прогнозі від Мінекономіки зазначили, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні , а наприкінці року – зросте до 28,10 гривні.

, а наприкінці року – зросте до У проєкт бюджету на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, в кінці наступного року очікують, що долар буде коштувати 28,70 гривні.

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Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу