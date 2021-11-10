Нацбанк скорректировал стоимость доллара и евро: курс валют на 10 ноября
10 ноября 2021 , 08:42Читати новину українською
Источник:24 канал
На среду, 10 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар минимально укрепился относительно украинской гривны, тогда как евро остался без изменений.
Официальный курс доллара и евро
В среду, 10 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,09 гривны, что на 1 копейку больше, чем в предыдущий банковский день.
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Стоимость европейской валюты не изменилась. Курс евро остался на том же уровне, что и днем ранее – 30,20 гривны.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 26,07 – 26,09.
- Евро – 30,24 – 30,27.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 26,04 гривны, продажа – 26,28 гривны.
- Евро: покупка – 30,03 гривны, продажа – 30,37 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Согласно прогнозу Международного валютного фонда, среднегодовой курс доллара в 2022 году будет составлять 27,41 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 28,50 гривны, а по состоянию на конец года – 29 гривен.
- В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года – 28,70 гривны за доллар.
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