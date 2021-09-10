Доллар и евро продолжают дешеветь курс валют на 10 сентября

На пятницу, 10 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро продолжают обесцениваться относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 10 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,72 гривны, что на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день

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Стоимость европейской валюты тоже продолжает падать. Курс евро остановился на уровне 31,62 гривны, что на 1 копейку меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,67 – 26,69.

Евро – 31,51 – 31,53.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,67 гривны, продажа – 26,86 гривны.

Евро: покупка – 31,39 гривны, продажа – 31,76 гривны.

Прогноз курса гривны в 2021 году

Правительство заложило в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны .

. Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара США к концу 2021 года будет оставаться в пределах 27,98 гривны.

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара будет оставаться на уровне 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

, а в конце года его стоимость вырастет до гривны. В бюджетной декларации заложили, что в 2021 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 28 гривен, а в конце года украинская гривна упадет до 28,60 гривны.

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Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала