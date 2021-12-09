Официальный курс доллара и евро

В четверг, 9 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,22 гривны, что на 11 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Цена европейской валюты пошла вверх. Курс евро остановился на уровне 30,77 гривны, что на 4 копейки больше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,16 – 27,18.

Евро – 30,70 – 30,72.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,13 гривны, продажа – 27,33 гривны.

Евро: покупка – 30,52 гривны, продажа – 30,89 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Согласно Международному валютному фонду , среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны .

В Минэкономики эксперты отметили в консенсус-прогнозе, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны , а к концу года он вырастет до 28,10 гривны.

В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны , а в конце года эта цифра вырастет до 28,70 гривны за доллар.

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