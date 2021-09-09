НБУ снова изменил стоимость доллара и евро: курс валют на 9 сентября
9 сентября 2021 , 08:30Читати новину українською
Источник:24 канал
На четверг, 9 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар минимально укрепился, а евро продолжают обесцениваться относительно украинской гривны.
Официальный курс доллара и евро
В четверг, 9 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,74 гривны, на 1 копейку больше, чем в предыдущий банковский день
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Стоимость европейской валюты тоже продолжает падать. Курс евро остановился на уровне 31,63 гривны, что на 7 копеек меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 26,75 – 26,77.
- Евро – 31,61 – 31,63.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 26,69 гривны, продажа – 26,88 гривны.
- Евро: покупка – 31,45 гривны, продажа – 31,80 гривны.
Прогноз курса гривны в 2021 году
- Правительство заложило в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны.
- Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара США к концу 2021 года будет оставаться в пределах 27,98 гривны.
- В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара будет оставаться на уровне 27,90 гривны, а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.
- В бюджетной декларации заложили, что в 2021 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 28 гривен, а в конце года украинская гривна упадет до 28,60 гривны.
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