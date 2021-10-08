Нацбанк снова изменил стоимость доллара и евро: курс валют на 8 октября

На пятницу, 8 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар продолжает слабеть относительно украинской гривны, евро минимально вырос.

Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 8 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,33 гривны, что на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Зато стоимость европейской валюты минимально возросла. Курс евро остановился на уровне 30,43 гривны, что на 2 копейки больше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,29 – 26,31.

Евро – 30,38 – 30,40.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,27 гривны, продажа – 26,46 гривны.

Евро: покупка – 30,24 гривны, продажа – 30,61 гривны.

Прогноз курса гривны в 2021 году

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны .

. По прогнозу Международного валютного фонда, курс доллара США к концу текущего года будет оставаться в пределах 27,98 гривны .

. В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты указали среднегодовой курс доллара на уровне 27,90 гривны , однако в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

, однако в конце года его стоимость вырастет до гривны. В бюджетной декларации заложили, что в 2021 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 28 гривен, а в конце года – поднимется до 28,60 гривны.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала