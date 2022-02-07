Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро: курс валют на 7 февраля

На понедельник, 7 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар дешевеет относительно гривны, тогда как евро укрепляет свои позиции.

Официальный курс доллара и евро

В понедельник, 7 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 28,15 гривны, что на 12 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты резко пошла вверх. Курс евро остановился на уровне 32,27 гривны, что на 35 копеек больше, чем в прошлую пятницу.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 28,11 – 28,13.

Евро – 32,11 – 32,13.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,99 гривны, продажа – 28,26 гривны.

Евро: покупка – 31,90 гривны, продажа – 32,36 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд ожидает, что среднегодовой курс доллара США в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны .

. В консенсус-прогнозе от Минэкономики указали, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны , а в конце года вырастет до 28,10 гривны.

, а в конце года вырастет до В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце года прогнозируют, что доллар будет стоить 28,70 гривны.

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