Офіційний курс долара та євро

У понеділок, 7 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 28,15 гривні, що на 12 копійок менше, ніж у попередній банківський день.

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Вартість європейської валюти різко пішла вгору. Курс євро зупинився на рівні 32,27 гривні, що на 35 копійок більше, ніж минулої п'ятниці.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 28,11 – 28,13.

Євро – 32,11 – 32,13.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,99 гривні, продаж – 28,26 гривні.

Євро: купівля – 31,90 гривні, продаж – 32,36 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Міжнародний валютний фонд очікує, що середньорічний курс долара США у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні .

. У консенсус-прогнозі від Мінекономіки вказали, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні , а наприкінці року – зросте до 28,10 гривні.

, а наприкінці року – зросте до У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, в кінці року прогнозують, що долар буде коштувати 28,70 гривні.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу