Доллар и евро упали в цене: курс валют на 6 сентября

На понедельник, 6 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро обесцениваются к украинской гривне.

Официальный курс доллара и евро

В понедельник, 6 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,93 гривны, что на 9 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день

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Стоимость европейской валюты начала падать. Курс евро остановился на уровне 31,97 гривны, что на 3 копейки меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,87 – 26,89.

Евро – 31,94 – 31,97.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,84 гривны, продажа – 27,03 гривны.

Евро: покупка – 31,71 гривны, продажа – 32,09 гривны.

Прогноз курса гривны в 2021 году

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара США на уровне 29,1 гривны .

. Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара к концу 2021 будет оставаться в пределах 27,98 гривны .

. В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара будет оставаться на уровне 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

, а в конце года его стоимость вырастет до гривны. В бюджетной декларации заложили, что в 2021 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 28 гривен, а в конце года украинская гривна упадет до 28,60 гривны.



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