Доллар и евро упали в цене: курс валют на 6 сентября
6 сентября 2021 , 08:30Читати новину українською
Источник:24 канал
На понедельник, 6 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро обесцениваются к украинской гривне.
Официальный курс доллара и евро
В понедельник, 6 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,93 гривны, что на 9 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день
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Стоимость европейской валюты начала падать. Курс евро остановился на уровне 31,97 гривны, что на 3 копейки меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 26,87 – 26,89.
- Евро – 31,94 – 31,97.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 26,84 гривны, продажа – 27,03 гривны.
- Евро: покупка – 31,71 гривны, продажа – 32,09 гривны.
Прогноз курса гривны в 2021 году
- Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара США на уровне 29,1 гривны.
- Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара к концу 2021 будет оставаться в пределах 27,98 гривны.
- В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара будет оставаться на уровне 27,90 гривны, а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.
- В бюджетной декларации заложили, что в 2021 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 28 гривен, а в конце года украинская гривна упадет до 28,60 гривны.