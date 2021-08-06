Курс валют на 6 августа: Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро

На пятницу, 6 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар продолжает укрепляться относительно украинской гривны, тогда как курс евро демонстрирует противоположную тенденцию.

Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 6 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,93 гривны, что на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

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Зато стоимость европейской валюты снизилась. Курс евро остановился на уровне 31,89 гривны, что на 5 копеек меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,91 – 26,93.

Евро – 31,85 – 31,87.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,85 гривны, продажа – 27,05 гривны.

Евро: покупка – 31,67 гривны, продажа – 32,03 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс американского доллара на уровне 29,1 гривны .

. Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара к концу текущего года останется на уровне 27,98 гривны .

. В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики говорится, что среднегодовой курс доллара будет колебаться на уровне 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

, а в конце года его стоимость вырастет до гривны. В Минэкономики считают, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше об этом можно найти в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала