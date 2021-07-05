Курс валют на 5 июля: Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро

На понедельник, 5 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар продолжает укрепляться относительно украинской гривны, тогда как евро немного подешевел.

Официальный курс доллара и евро

В понедельник, 5 июля, Нацбанк установил официальный курс доллара США на уровне 27,41 гривны, что на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

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Зато стоимость европейской валюты начала падать. Курс евро остановился на отметке 32,41, что на 11 копеек меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,39 – 27,41.

Евро – 32,44 – 32,46.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,19 гривны, продажа – 27,42 гривны.

Евро: покупка – 32,13 гривны, продажа – 32,55 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны .

. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, курс доллара к концу 2021 году останется на уровне 27,98 гривны .

. В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты пришли к согласию относительно того, что среднегодовой курс доллара будет колебаться в пределах 27,90 гривны , а в конце года его стоимость достигнет 28,20 гривны.

, а в конце года его стоимость достигнет гривны. В Минэкономики сообщили, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала