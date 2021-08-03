Курс валют на 3 августа: Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро

На вторник, 3 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро выросли относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

Во вторник, 3 августа, Нацбанк установил официальный курс доллара США на уровне 26,84 гривны, что на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

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Европейская валюта минимально подорожала. Курс евро остановился на уровне 31,90 гривны, что на 1 копейку больше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,85 – 26,87.

Евро – 31,90 – 31,92.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,77 гривны, продажа – 26,98 гривны.

Евро: покупка – 31,66 гривны, продажа – 32,01 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны .

. Международный валютный фонд считает, что курс доллара США к концу текущего года останется на уровне 27,98 гривны .

. В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты пришли к согласию относительно того, что среднегодовой курс доллара будет колебаться на уровне 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

, а в конце года его стоимость вырастет до гривны. В Минэкономики считают, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше об этом можно найти в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала