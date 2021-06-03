Курс валют на 3 июня: доллар и евро резко упали до минимума с августа

На четверг, 3 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро существенно ослабли по украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В четверг, 3 июня, Нацбанк установил официальный курс доллара США на уровне 27, 34 гривны, что на 9 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Зато стоимость европейской валюты резко подешевела. Курс евро остановился на отметке 33,33, что на 20 копеек меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,31 – 27,33.

Евро – 33,33 –33,55.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,29 гривны, продажа – 27,45 гривны.

Евро: покупка – 33,15 гривны, продажа – 33,49 гривны.

Прогноз курса гривны

Правительство заложило в бюджет на 2021 год среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны.

гривны. Эксперты МВФ прогнозируют, что курс доллара США в 2021 году остановится на уровне 27,98 .

. В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики специалисты пришли к согласию в том, что среднегодовой курс гривни будет оставаться на уровне 27,90 гривны за доллар, а в конце года поднимется до 28,20 гривны.

за доллар, а в конце года поднимется до гривны. В Минэкономики считают, что до 2024 года доллар может вырасти в цене до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала