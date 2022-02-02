Доллар падает, а евро растет: курс валют на 2 февраля
2 февраля 2022 , 08:30Читати новину українською
Источник:24 канал
На среду, 2 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. В то время как доллар продолжает обесцениваться, евро начал расти в цене.
Официальный курс доллара и евро
В среду, 2 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 28,32 гривны, что на 14 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Цена европейской валюты напротив возросла. Курс евро остановился на уровне 31,89 гривны, что на 14 копеек больше, чем во вторник.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 28,41 – 28,43.
- Евро – 32,00 – 32,02.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 28,22 гривны, продажа – 28,49 гривны.
- Евро: покупка – 31,64 гривны, продажа – 32,05 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Международный валютный фонд ожидает, что среднегодовой курс доллара США в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики указали, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а в конце года вырастет до 28,10 гривны.
- В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце года прогнозируют, что доллар будет стоить 28,70 гривны.