Биткойн снова стоит более 20 тысяч долларов: курс топовых криптовалют мира на 6 июля

Криптовалюты уже давно стали популярным инвестиционным активом. Так что динамика на этом рынке привлекает много внимания игроков из мира финансов. Как изменилась стоимость ключевых криптовалют – читайте дальше.

В среду, 6 июля, капитализация рынка криптовалют остановилась на уровне 906,51 миллиарда долларов. Об этом сообщает сайт CoinMarketCap. За день этот показатель вырос на 0,86%. С начала недели общая динамика рынка положительная.

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Курс криптовалют на 6 июля

На сегодняшний день биткойн торгуется на уровне примерно 20 156 долларов (+414 долларов). В то время как рыночная капитализация монеты достигла отметки в 384,52 миллиарда долларов, информирует CoinDesk.

В то же время вторая по популярности цифровая монета Ethereum начинает неделю с ценой на уровне 1 141 доллара за штуку (+12 долларов). В то время как рыночная капитализация криптовалюты равна 135,74 миллиарда долларов. Максимальная цена для цифровых монет:

На сегодняшний день на рынке криптовалют весомое место занимают и другие цифровые монеты. Актуальные данные по их курсам, согласно CoinDesk:

Dogecoin – 0,067800 доллара за монету, за 24 часа монета подорожала на 2,10%, рыночная капитализация – 9,17 миллиарда долларов;

за монету, за 24 часа монета подорожала на рыночная капитализация – долларов; Cardano – 0,459101 доллара за монету, за 24 часа монета выросла в цене на 0,09% , рыночная капитализация – 15,38 миллиарда долларов;

за монету, за 24 часа монета выросла в цене на , рыночная капитализация – долларов; Solana – 36,45 доллара за монету (+1,8 доллара), рыночная капитализация – 19,12 миллиарда долларов.

Тенденции крипторынка

Несмотря на возвращение к позитивной динамике на этой неделе, следует напомнить, что предварительно этот рынок существенно упал. Одна из главных причин – уменьшение аппетитов инвесторов к риску на фоне событий в глобальном измерении, а также – опасений по поводу рецессии. Напомним, что криптовалюты – это один из самых волатильных активов для инвестиций.

Прогнозы и заявления о цифровых деньгах

Эксперты Deutsche Bank прогнозируют, что стоимость биткойна имеет все шансы вернуться до 28 тысяч долларов за монету уже к концу 2022 года. По мнению специалистов, ситуация будет зависеть от динамики на рынке американских акций, сообщает Bloomberg;

за монету уже к концу 2022 года. По мнению специалистов, ситуация будет зависеть от динамики на рынке американских акций, сообщает Bloomberg; Глава Европейского центробанка Кристин Лагард достаточно критически оценивает цифровые монеты. Она публично заявила, что по ее скромной оценке криптовалюты "не стоят ни копейки". Она также призвала мир начать регулировать этот сектор.

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