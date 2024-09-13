Не долларом и евро едиными: сколько стоит канадский доллар в Украине

Канадский доллар – это одна из самых известных валют в мире, которая занимает достаточно сильные позиции на мировом рынке. В Украине эту валюту также можно обменять, но с начала года она существенно подорожала.

Курс канадского доллара

По состоянию на 13 сентября 2024 года курс канадского доллара остановился на уровне 30,38 гривны. Об этом информирует Национальный банк Украины. В начале января валюта стоила 28,66 гривны.

Обратите внимание Какого года доллары недействительны в Украине: объяснение от НБУ и США

В то же время средний курс канадского доллара в банках Украины торгуется на уровне 29,7 гривны при покупке и 30,42 гривны для продажи, согласно данным "Минфина".

Что известно о канадском долларе Это официальная валюта Канады. Для обозначения этой валюты используют символ CAD. Канадский доллар ввели в 1867 году. Эта валюта заменила канадский фунт. Канадский доллар также является одной из самых популярных резервных валют в мире. Его доля в мировых резервах составляет 3% или 295 миллиардов долларов.

В то же время на сегодня курс американского доллара в Канаде колеблется на уровне 1,36 канадского доллара (+ 0,11%), тогда как евро стоит 1,51 канадского доллара (+ 0,16%), согласно данным Google Финансы.