Валюта важного партнера Украины дорожает четвертый месяц подряд

Британский фунт дорожает несколько месяцев подряд. Валюта выигрывает от ряда факторов, которые связаны с Великобританией и США.

Курс фунта к доллару

Фунт стерлингов растет в цене относительно доллара четвертый месяц подряд. Кроме того, курс фунта демонстрирует стабильную динамику на рынке во время торгов в пятницу, 30 мая, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Британская валюта получила поддержку на рынке от благоприятных экономических данных, тогда как опасения относительно американских тарифов и высокий уровень долга давят на доллар США. Сейчас фунт стерлингов торгуется на уровне 1,3472 доллара.

Добавим, что британский фунт входит в перечень иностранных валют, которые покупают в Украине за исключением доллара и евро. В 2024 и 2025 годах фунт был среди лидеров вместе с польским злотым и чешской кроной.

За неделю валюта потеряла 0,5%. Напомним, что за прошедшую неделю британский фунт вырос примерно на 2%. В мае фунт стерлингов вырастет примерно на 1% относительно доллара США. Курс фунта растет четвертый месяц подряд. Последний раз валюта демонстрировала такие результаты по отношению к доллару США аж в 2022 году.